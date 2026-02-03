Елена и Степан готовятся к свадьбе, но суета перед торжеством абсолютно не нравится невесте — ее вполне устроил бы ужин в семейном кругу, а жених заказал ресторан и пригласил кучу гостей. Сама Елена уже давно не верит в любовь, поэтому брак рассматривает как сделку, и соглашается на него по большей части из-за давления матери. Возвращаясь с работы, Елена сталкивается с Костиным. Когда-то у них был роман, он даже сделал Лене предложение, но получил отказ из-за очередного приступа ревности и рукоприкладства. Внезапная встреча заканчивается очередным конфликтом, свидетелем которого становится Игорь — отец одной из учениц Лены. В порыве ярости Костин разбивает Игорю голову. К счастью, врачи успевают его спасти. Костин надеется выйти сухим из воды, но Елена намерена добиться справедливости любой ценой.

