Контрольная для взрослых. Сезон 1. Серия 4
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Контрольная для взрослых
1-й сезон
4-я серия
9.02024, Контрольная для взрослых. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Контрольная для взрослых (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Елена и Степан готовятся к свадьбе, но суета перед торжеством абсолютно не нравится невесте — ее вполне устроил бы ужин в семейном кругу, а жених заказал ресторан и пригласил кучу гостей. Сама Елена уже давно не верит в любовь, поэтому брак рассматривает как сделку, и соглашается на него по большей части из-за давления матери. Возвращаясь с работы, Елена сталкивается с Костиным. Когда-то у них был роман, он даже сделал Лене предложение, но получил отказ из-за очередного приступа ревности и рукоприкладства. Внезапная встреча заканчивается очередным конфликтом, свидетелем которого становится Игорь — отец одной из учениц Лены. В порыве ярости Костин разбивает Игорю голову. К счастью, врачи успевают его спасти. Костин надеется выйти сухим из воды, но Елена намерена добиться справедливости любой ценой.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
53 мин / 00:53

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