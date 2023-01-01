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Конец операции «Резидент» (сериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн
9.61986, Конец операции «Резидент». Сезон 1 2 серии
Детективы, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
Сюжет
Длившаяся 15 лет операция Резидент близится к завершению, но агенту Тульеву под псевдонимом Надежда предстоит еще одно важное задание. Шпиону Карлу Брокману удалось легализоваться в СССР, чтобы выкрасть работы академика Нестерова, посвященные радиофизике и затрагивающие обороноспособность страны. КГБ рассчитывает, что Тульеву удастся найти и обезвредить западного агента. Приключения начинаются!
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыБоевики, Приключения, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- НПАктёр
Николай
Прокопович
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Актёр
Леонид
Броневой
- ИААктриса
Ирина
Азер
- ЕКАктёр
Евгений
Киндинов
- АГАктёр
Александр
Граве
- Актриса
Ирина
Розанова
- ЮЖАктриса
Юлия
Жженова
- МСПродюсер
Михаил
Сапожников
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев