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Конец операции «Резидент»
1-й сезон

Конец операции «Резидент» (сериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

9.61986, Конец операции «Резидент». Сезон 1 2 серии
Детективы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Длившаяся 15 лет операция Резидент близится к завершению, но агенту Тульеву под псевдонимом Надежда предстоит еще одно важное задание. Шпиону Карлу Брокману удалось легализоваться в СССР, чтобы выкрасть работы академика Нестерова, посвященные радиофизике и затрагивающие обороноспособность страны. КГБ рассчитывает, что Тульеву удастся найти и обезвредить западного агента. Приключения начинаются!

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb