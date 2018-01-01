Конец операции «Резидент» (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Конец операции «Резидент». Серия 1
Сериалы
Конец операции «Резидент»
1-й сезон
1-я серия

9.71986, Конец операции «Резидент». Серия 1
Детектив, Приключения12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Длившаяся 15 лет операция Резидент близится к завершению, но агенту Тульеву под псевдонимом Надежда предстоит еще одно важное задание. Шпиону Карлу Брокману удалось легализоваться в СССР, чтобы выкрасть работы академика Нестерова, посвященные радиофизике и затрагивающие обороноспособность страны. КГБ рассчитывает, что Тульеву удастся найти и обезвредить западного агента. Приключения начинаются!

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Приключения, Детектив
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb