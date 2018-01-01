Конец операции «Резидент» (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.71986, Конец операции «Резидент». Серия 1
Детектив, Приключения12+
Длившаяся 15 лет операция Резидент близится к завершению, но агенту Тульеву под псевдонимом Надежда предстоит еще одно важное задание. Шпиону Карлу Брокману удалось легализоваться в СССР, чтобы выкрасть работы академика Нестерова, посвященные радиофизике и затрагивающие обороноспособность страны. КГБ рассчитывает, что Тульеву удастся найти и обезвредить западного агента. Приключения начинаются!
СтранаСССР
ЖанрБоевик, Приключения, Детектив
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- ПВАктёр
Пётр
Вельяминов
- НПАктёр
Николай
Прокопович
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Актёр
Леонид
Броневой
- ИААктриса
Ирина
Азер
- ЕКАктёр
Евгений
Киндинов
- АГАктёр
Александр
Граве
- Актриса
Ирина
Розанова
- ЮЖАктриса
Юлия
Жженова
- МСПродюсер
Михаил
Сапожников
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- ГШМонтажёр
Галина
Шатрова
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев