Клубничный рай (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сын городских интеллигентов и дочь городских «выходцев из деревни» подали заявление в ЗАГС. Родители молодых счастливы. Пока идут приготовления к свадьбе и ремонт в квартире, будущие родственники решают пожить некоторое время на даче, чтобы «притереться» и лучше узнать друг друга. Но, оказывается, жить под одной крышей далеко не так приятно, как казалось со стороны. Каждый день между сватами возникают конфликты «на пустом месте», и едва одну ссору удается погасить, тут же разгорается другая. Но все-таки настоящая любовь примиряет «слишком разных людей». Оказывается, обе семьи хотят видеть своих детей счастливыми, но каждый по-своему. И, наконец, на враждующие семейства сходит благодать.



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