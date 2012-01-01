Клубничный рай (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Сын городских интеллигентов и дочь городских «выходцев из деревни» подали заявление в ЗАГС. Родители молодых счастливы. Пока идут приготовления к свадьбе и ремонт в квартире, будущие родственники решают пожить некоторое время на даче, чтобы «притереться» и лучше узнать друг друга. Но, оказывается, жить под одной крышей далеко не так приятно, как казалось со стороны. Каждый день между сватами возникают конфликты «на пустом месте», и едва одну ссору удается погасить, тут же разгорается другая. Но все-таки настоящая любовь примиряет «слишком разных людей». Оказывается, обе семьи хотят видеть своих детей счастливыми, но каждый по-своему. И, наконец, на враждующие семейства сходит благодать.
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Информация
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Борис
Щербаков
- ВТАктёр
Виктор
Тереля
- ЭСАктриса
Эвелина
Сакуро
- ДПАктёр
Денис
Паршин
- АБАктриса
Анастасия
Баланчук
- ВБАктёр
Владимир
Божков
- КНАктёр
Кирилл
Новицкий
- СКАктёр
Сергей
Ковальский
- ВБАктёр
Виктор
Богушевич
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кшиштовский
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ЮБМонтажёр
Юрий
Бутько
- ВЕОператор
Виталий
Ершов