Клубничный рай. Серия 1
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1-й сезон
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Клубничный рай (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Клубничный рай. Серия 1
Мелодрамы, Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сын городских интеллигентов и дочь городских «выходцев из деревни» подали заявление в ЗАГС. Родители молодых счастливы. Пока идут приготовления к свадьбе и ремонт в квартире, будущие родственники решают пожить некоторое время на даче, чтобы «притереться» и лучше узнать друг друга. Но, оказывается, жить под одной крышей далеко не так приятно, как казалось со стороны. Каждый день между сватами возникают конфликты «на пустом месте», и едва одну ссору удается погасить, тут же разгорается другая. Но все-таки настоящая любовь примиряет «слишком разных людей». Оказывается, обе семьи хотят видеть своих детей счастливыми, но каждый по-своему. И, наконец, на враждующие семейства сходит благодать.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Клубничный рай»