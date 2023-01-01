Клан (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно
- 18+54 мин
Клан
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 18+54 мин
Клан
Сезон 3 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Клан
Сезон 3 Серия 3Бесплатно
- 18+58 мин
Клан
Сезон 3 Серия 4Бесплатно
- 18+54 мин
Клан
Сезон 3 Серия 5Бесплатно
- 18+57 мин
Клан
Сезон 3 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Клан
Сезон 3 Серия 7Бесплатно
- 18+56 мин
Клан
Сезон 3 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Паша и Шок рвутся в криминальные верха и противостоят полиции Белграда. Смотрим на Wink 3 сезон сербского проекта «Клан» — сериал 2020 года.
В третьем сезоне главные герои все ближе к вершине криминального мира Белграда, а значит репутацию мелких воришек и гопников можно оставить позади. Но добиться желаемого им мешают правоохранительные органы, которые сидят у них на хвосте. Кроме того, клан начинает выступать против новоизбранного президента Лаковича, даже совершает покушение. Это осложняет ситуацию, и у многих героев возникает вопрос, а не отречься ли от клана.
Чем закончится противостояние клана и полиции и как сложится судьба Паши и Шока? Весь 3 сезон доступен на Wink — сериал «Клан» 2020 смотреть онлайн можно без рекламы в любое время.
Сериал Клан 3 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качес�тве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.