Клан (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн бесплатно

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Паша и Шок рвутся в криминальные верха и противостоят полиции Белграда. Смотрим на Wink 3 сезон сербского проекта «Клан» — сериал 2020 года.



В третьем сезоне главные герои все ближе к вершине криминального мира Белграда, а значит репутацию мелких воришек и гопников можно оставить позади. Но добиться желаемого им мешают правоохранительные органы, которые сидят у них на хвосте. Кроме того, клан начинает выступать против новоизбранного президента Лаковича, даже совершает покушение. Это осложняет ситуацию, и у многих героев возникает вопрос, а не отречься ли от клана.



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