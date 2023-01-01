Клан (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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Криминальный многосерийный боевик из Сербии, рассказывающий о непростой жизни воришек. Наблюдать за тем, как мелкие сошки в преступном мире пытаются заработать авторитет, можно на Wink — 1 сезон «Клан», сериал 2020 года, доступен бесплатно в онлайн-кинотеатре.



В первом сезоне мы знакомимся с главными героями — мелкими воришками Пашей и Шоком, которые попадают в заварушку и в итоге вынуждены подчиняться воле местного криминального босса Бубона. Им приходится заниматься дилерством, устранять конкурентов босса, а также учиться руководить своей командой, состоящей из преступников. Но повышенная активность Паши и Шока вызывает интерес полиции.



Смогут ли двое бывших воришек добиться уважения у криминального босса? Не пропустите 1 сезон криминального проекта из Сербии. Сериал «Клан» 2020 смотреть онлайн можно в хорошем качестве в виде�осервисе Wink.



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