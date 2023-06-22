Клан (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Многосерийная криминальная драма о простых воришках, втянутых в преступные игры влиятельной группировки, из Сербии. Мелкие грабители Шок и Паша попадают в немилость к серьезному криминальному авторитету, но им предоставляется возможность выпутаться из щекотливой ситуации, присоединившись к его ОПГ. С одной стороны, это рывок в бандитской карьере приятелей, с другой – новый уровень опасности. Клан стоит за самыми громкими преступлениями и влияет на политические решения, поэтому его деятельность вызывает особое внимание служителей закона. Между бандитами и полицией возникает жестокое противостояние, а Шок и Паша оказываются в его центре.

