Клан (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно
- 18+52 мин
Клан
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Клан
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Клан
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Клан
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+48 мин
Клан
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Клан
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Клан
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Клан
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Два вора пытаются добиться уважения в мире больших криминальных боссов. Не пропустите экшен-триллер прямиком из Сербии. Смотреть сериал «Клан» 2020 года можно на Wink!
Двое мелких воришек, занимающихся угонами, Шок и Паша пытаются проявить себя в криминальном мире Белграда. Их активность привлекает внимание местного авторитета, который вынуждает их работать на него. Теперь Шок и Паша берутся за более серьезные дела вместо угонов. Но у бывших гопников все получается чрезвычайно плохо, однако выйти из игры они уже не могут. Клан их не выпустит — а с другой стороны уже поджидает полиция.
Изучаем криминальную жизнь Белграда и учимся выживать, несмотря ни на что, через сериал «Клан» 2020 — смотреть онлайн бесплатно его можно в видеосервисе Wink.
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