Клан (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Два вора пытаются добиться уважения в мире больших криминальных боссов. Не пропустите экшен-триллер прямиком из Сербии. Смотреть сериал «Клан» 2020 года можно на Wink!



Двое мелких воришек, занимающихся угонами, Шок и Паша пытаются проявить себя в криминальном мире Белграда. Их активность привлекает внимание местного авторитета, который вынуждает их работать на него. Теперь Шок и Паша берутся за более серьезные дела вместо угонов. Но у бывших гопников все получается чрезвычайно плохо, однако выйти из игры они уже не могут. Клан их не выпустит — а с другой стороны уже поджидает полиция.



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