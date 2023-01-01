Клан (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Продолжение криминальных приключений Паши и Шока, которые пытаются завоевать репутацию среди местных мафиози в Белграде. Чтобы не пропустить новые серии 2 сезона, включайте Wink — смотреть сериал «Клан» 2020 года можно онлайн на нашем видеосервисе.



Во втором сезоне жизнь Паши и Шока осложняется политическими событиями в Белграде. Их клан случайно похищает важного чиновника, а тем временем в стране начинается активная фаза выборов президента. При этом в Белград возвращаются старые враги Паши и Шока, которые ничего хорошего не сулят им. Растет напряжение в отношениях криминальных боссов Француза и Бубона. А тем временем полиция начинает отлавливать членов клана.



Как герои переживут эту бурю в криминальном мире Сербии и удержат ли они те позиции, которых смогли добиться? Ответы уже ждут вас во 2 сезоне сериал «Клан» 2020 — смотреть онлайн в любое время можно на Wink!



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