Клан. Сезон 3. Серия 2
Клан (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

7.82022, Klan
Боевик, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Многосерийная криминальная драма о простых воришках, втянутых в преступные игры влиятельной группировки, из Сербии. Мелкие грабители Шок и Паша попадают в немилость к серьезному криминальному авторитету, но им предоставляется возможность выпутаться из щекотливой ситуации, присоединившись к его ОПГ. С одной стороны, это рывок в бандитской карьере приятелей, с другой – новый уровень опасности. Клан стоит за самыми громкими преступлениями и влияет на политические решения, поэтому его деятельность вызывает особое внимание служителей закона. Между бандитами и полицией возникает жестокое противостояние, а Шок и Паша оказываются в его центре.

Страна
Сербия
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb