Клан. Сезон 3. Серия 8
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Клан
3-й сезон
8-я серия

Клан (сериал, 2022) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

7.72022, Klan
Боевики, Комедии18+

Сезоны и серии

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Сюжет

Многосерийная криминальная драма о простых воришках, втянутых в преступные игры влиятельной группировки, из Сербии. Мелкие грабители Шок и Паша попадают в немилость к серьезному криминальному авторитету, но им предоставляется возможность выпутаться из щекотливой ситуации, присоединившись к его ОПГ. С одной стороны, это рывок в бандитской карьере приятелей, с другой – новый уровень опасности. Клан стоит за самыми громкими преступлениями и влияет на политические решения, поэтому его деятельность вызывает особое внимание служителей закона. Между бандитами и полицией возникает жестокое противостояние, а Шок и Паша оказываются в его центре.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb