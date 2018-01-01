Кинопоэзия (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Четыре сборника короткометражных фильмов на стихи поэтов Серебряного века: «Серебряный век» на стихотворения Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Чёрного, «Друзья, прекрасен наш союз!» по произведениям Пушкина, Плещеева и Аксакова, «Но кто мы и откуда…» на стихи Маяковского, Пастернака, Цветаевой, Северянина, Асеева и «От войны до наших дней» на творчество Левитанского, Самойлова, Шпаликова, Заграевской, Кудряшевой, Сваровского.



