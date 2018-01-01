Кинопоэзия (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямКинопоэзия1-й сезон
2016, Кинопоэзия. Сезон 1 17 серий
Документальный12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Четыре сборника короткометражных фильмов на стихи поэтов Серебряного века: «Серебряный век» на стихотворения Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Чёрного, «Друзья, прекрасен наш союз!» по произведениям Пушкина, Плещеева и Аксакова, «Но кто мы и откуда…» на стихи Маяковского, Пастернака, Цветаевой, Северянина, Асеева и «От войны до наших дней» на творчество Левитанского, Самойлова, Шпаликова, Заграевской, Кудряшевой, Сваровского.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Рейтинг
- АГРежиссёр
Аксинья
Гог
- АДРежиссёр
Анастасия
Дроздова
- СКРежиссёр
Светлана
Королева
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актриса
Мария
Миронова
- Актриса
Агния
Кузнецова
- Актёр
Антон
Шагин
- Актёр
Артём
Быстров
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актёр
Алексей
Вертков
- Актриса
Чулпан
Хаматова
- Актёр
Никита
Еленев
- Сценарист
Анатолий
Белый
- Продюсер
Анатолий
Белый
- ТФКомпозитор
Тихон
Филатов