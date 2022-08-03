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Химерика
1-й сезон

Химерика (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Chimerica 4 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Период подготовки к президентским выборам 2016 года в США. Главный герой — фотожурналист, против которого выдвинуты обвинения в создании фейковых новостей. Пытаясь вернуть своe доброе имя, он пускается на поиски человека, запечатлeнного на его самой знаменитой фотографии. На ней некто гордо стоит перед танками на площади Тяньаньмэнь.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма

Рейтинг

6.6 IMDb