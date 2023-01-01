Химерика (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Chimerica 1 сезон
Драмы, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Период подготовки к президентским выборам 2016 года в США. Главный герой — фотожурналист, против которого выдвинуты обвинения в создании фейковых новостей. Пытаясь вернуть своe доброе имя, он пускается на поиски человека, запечатлeнного на его самой знаменитой фотографии. На ней некто гордо ст�оит перед танками на площади Тяньаньмэнь.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
6.5 IMDb
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актриса
Черри
Джонс
- Актёр
Терри
Чен
- Актриса
Софи
Оконедо
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- КЛАктриса
Кэти
Льюнг
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- ЛБАктёр
Ли
Байфорд
- ХПАктёр
Хитен
Патель
- НКАктриса
Наоми
Кристи
- ЛКСценарист
Люси
Кирквуд
- АСПродюсер
Адриан
Стёрз
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- СГПродюсер
Софи
Гардинер
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси