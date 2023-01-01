Кассирши. Сезон 1
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Кассирши
1-й сезон

Кассирши (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Кассирши. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двадцатилетняя Мария приезжает в Москву, чтобы найти своего отца, о котором почти ничего не знает. Она устраивается в магазин кассиршей, где знакомится с тридцатилетней Ириной и сорокалетней Ольгой. В то время как Ирина стремится выйти замуж, чтобы у ее дочери наконец-то появился папа, одинокая Ольга копит деньги на мечту - собственную квартиру. Однако пока их мечтам не суждено осуществиться.

Машу не сломило разочарование от встречи с родным отцом. Она устраивается в больницу медсестрой, постепенно приближаясь к своей мечте. Ирина дает дочери слово, что сосредоточится на своей карьере и забудет о романах, но затем знакомится с сыном квартирной хозяйки, Русланом, и понимает, что слово будет сдержать тяжело… А Ольгу судьба в лице волонтера Ильи приводит в детский приют.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

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Актёры и съёмочная группа сериала «Кассирши»