Кассирши (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Двадцатилетняя Мария приезжает в Москву, чтобы найти своего отца, о котором почти ничего не знает. Она устраивается в магазин кассиршей, где знакомится с тридцатилетней Ириной и сорокалетней Ольгой. В то время как Ирина стремится выйти замуж, чтобы у ее дочери наконец-то появился папа, одинокая Ольга копит деньги на мечту - собственную квартиру. Однако пока их мечтам не суждено осуществиться.



Машу не сломило разочарование от встречи с родным отцом. Она устраивается в больницу медсестрой, постепенно приближаясь к своей мечте. Ирина дает дочери слово, что сосредоточится на своей карьере и забудет о романах, но затем знакомится с сыном квартирной хозяйки, Русланом, и понимает, что слово будет сдержать тяжело… А Ольгу судьба в лице волонтера Ильи приводит в детский приют.



