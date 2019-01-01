Кассирши (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Двадцатилетняя Мария приезжает в Москву, чтобы найти своего отца, о котором почти ничего не знает. Она устраивается в магазин кассиршей, где знакомится с тридцатилетней Ириной и сорокалетней Ольгой. В то время как Ирина стремится выйти замуж, чтобы у ее дочери наконец-то появился папа, одинокая Ольга копит деньги на мечту - собственную квартиру. Однако пока их мечтам не суждено осуществиться.
Машу не сломило разочарование от встречи с родным отцом. Она устраивается в больницу медсестрой, постепенно приближаясь к своей мечте. Ирина дает дочери слово, что сосредоточится на своей карьере и забудет о романах, но затем знакомится с сыном квартирной хозяйки, Русланом, и понимает, что слово будет сдержать тяжело… А Ольгу судьба в лице волонтера Ильи приводит в детский приют.
Сериал Кассирши 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Силкин
- Актриса
Светлана
Колпакова
- Актриса
Елена
Захарова
- МБАктёр
Максим
Битюков
- Актёр
Эдуард
Чекмазов
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- Актриса
Наталья
Громушкина
- Актёр
Сергей
Губанов
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- ДБАктёр
Дмитрий
Бедерин
- ВШСценарист
Валентина
Шевяхова
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ЭАПродюсер
Эльмира
Айнулова
- МЖПродюсер
Мария
Журомская
- ММПродюсер
Мария
Михайлова
- МУХудожница
Мария
Утробина
- ИКХудожница
Ирина
Крылова
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- ММОператор
Максим
Миханюк
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев