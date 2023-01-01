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Искупление (2018) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.32018, Искупление (2018). Сезон 1 4 серии
Драмы, Мелодрамы18+
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О сериале
Надя и Роман только начали счастливую семейную жизнь: уютный дом, любимая работа, взаимопонимание. Размеренные будни влюбленной пары шли своим чередом, но идиллия закончилась, как только в их жизнь ворвалась мама Нади, бросившая ее 20 лет назад. Она полна решимости помириться с дочерью и наладить с ней отношения. Но, не успев воссоединиться, Валентина совершает непоправимую ошибку, последствия которой грозят разрушить сразу несколько жизней.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- ЕВАктриса
Евгения
Вайс
- Актриса
Екатерина
Волкова
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- ОШАктёр
Олег
Шкловский
- ПШАктриса
Полина
Шашуро
- Актёр
Павел
Крайнов
- ДААктёр
Данил
Акутин
- МЕАктриса
Марина
Есипенко
- ВВАктриса
Вероника
Волоха
- Актриса
Александра
Киселева
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- НДПродюсер
Николай
Дицман
- НЧХудожник
Никита
Чернов
- АТМонтажёр
Алексей
Тёмный
- АСОператор
Александр
Смирнов
- НЧКомпозитор
Никита
Чернов