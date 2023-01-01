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Искупление (2018)
1-й сезон

Искупление (2018) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.32018, Искупление (2018). Сезон 1 4 серии
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надя и Роман только начали счастливую семейную жизнь: уютный дом, любимая работа, взаимопонимание. Размеренные будни влюбленной пары шли своим чередом, но идиллия закончилась, как только в их жизнь ворвалась мама Нади, бросившая ее 20 лет назад. Она полна решимости помириться с дочерью и наладить с ней отношения. Но, не успев воссоединиться, Валентина совершает непоправимую ошибку, последствия которой грозят разрушить сразу несколько жизней.

Сериал Искупление (2018) 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Искупление (2018)»