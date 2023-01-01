Искупление (2018) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Надя и Роман только начали счастливую семейную жизнь: уютный дом, любимая работа, взаимопонимание. Размеренные будни влюбленной пары шли своим чередом, но идиллия закончилась, как только в их жизнь ворвалась мама Нади, бросившая ее 20 лет назад. Она полна решимости помириться с дочерью и наладить с ней отношения. Но, не успев воссоединиться, Валентина совершает непоправимую ошибку, последствия которой грозят разрушить сразу несколько жизней.



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