Искупление (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Искупление (2018)
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Надя и Роман только начали счастливую семейную жизнь: уютный дом, любимая работа, взаимопонимание. Размеренные будни влюблeнной пары шли своим чередом, но идиллия оборвалась, как только в их жизнь ворвалась мама Нади, бросившая еe 20 лет назад.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

