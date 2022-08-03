Сериал «Ищейка» — это ироничный захватывающий детектив, снятый по мотивам американского многосерийного фильма The Closer.



Что ждет нас в 3 сезоне сериала «Ищейка»? Кажется, что главную героиню сериала уже ничего не сможет удивить: она научилась выпутываться из самых сложных ситуаций. Но всего один визит к врачу переворачивает привычную жизнь с ног на голову. Ни быт, ни отношения с близкими, начальством и коллегами уже не будут прежними. В команде у Кушнир появится новый сотрудник, а в личной жизни — соперница. С новой стороны раскроются характеры коллег Александры. В 3 сезоне сериала «Ищейка» зрителей ждут не только захватывающие детективные сюжеты, но и любовные драмы. Сценаристы подготовили для поклонников сериала множество сюрпризов!



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