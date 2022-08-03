Ищейка (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Сериал «Ищейка» — это ироничный захватывающий детектив, снятый по мотивам американского многосерийного фильма The Closer.
Что ждет нас в 3 сезоне сериала «Ищейка»? Кажется, что главную героиню сериала уже ничего не сможет удивить: она научилась выпутываться из самых сложных ситуаций. Но всего один визит к врачу переворачивает привычную жизнь с ног на голову. Ни быт, ни отношения с близкими, начальством и коллегами уже не будут прежними. В команде у Кушнир появится новый сотрудник, а в личной жизни — соперница. С новой стороны раскроются характеры коллег Александры. В 3 сезоне сериала «Ищейка» зрителей ждут не только захватывающие детективные сюжеты, но и любовные драмы. Сценаристы подготовили для поклонников сериала множество сюрпризов!
Следите за острыми поворотами в сюжете и интересными расследованиями в онлайн-кинотеатре Wink. Приятного просмотра!
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Брусникин
- АГРежиссёр
Андрей
Головков
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- ВПАктёр
Владислав
Павлов
- ВНАктёр
Владимир
Николенко
- Актёр
Эдуард
Чекмазов
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Денис
Бургазлиев
- МШАктёр
Михаил
Шкамаридин
- ЯМАктёр
Ярослав
Маланин
- Актёр
Сергей
Гурьев
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- ДЧСценарист
Денис
Червяков
- СССценарист
Сергей
Степанов
- СФСценарист
Светлана
Фричинская
- ДЛПродюсер
Дарья
Лаврова
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Филипп
Брусникин
- АГПродюсер
Анна
Гаспарян
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- ВЮМонтажёр
Вячеслав
Юдин
- СБОператор
Сергей
Бледнов
- ИДОператор
Илья
Дёмин
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков