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Ищейка
3-й сезон

Ищейка (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

2018, Ищейка. Сезон 3 16 серий
Детектив, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал «Ищейка» — это ироничный захватывающий детектив, снятый по мотивам американского многосерийного фильма The Closer.

Что ждет нас в 3 сезоне сериала «Ищейка»? Кажется, что главную героиню сериала уже ничего не сможет удивить: она научилась выпутываться из самых сложных ситуаций. Но всего один визит к врачу переворачивает привычную жизнь с ног на голову. Ни быт, ни отношения с близкими, начальством и коллегами уже не будут прежними. В команде у Кушнир появится новый сотрудник, а в личной жизни — соперница. С новой стороны раскроются характеры коллег Александры. В 3 сезоне сериала «Ищейка» зрителей ждут не только захватывающие детективные сюжеты, но и любовные драмы. Сценаристы подготовили для поклонников сериала множество сюрпризов!

Следите за острыми поворотами в сюжете и интересными расследованиями в онлайн-кинотеатре Wink. Приятного просмотра!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищейка»