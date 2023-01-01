Ищейка (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

История рассказывает нам об Александре Кушнире — подполковнике московской полиции и следователе. Ее отправляют на новое место работы в город Дивноморск и назначают начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.



Все сезоны сериала Ищейка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.