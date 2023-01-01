Ищейка
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Ищейка

Ищейка (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Ищейка 3 сезона
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История рассказывает нам об Александре Кушнире — подполковнике московской полиции и следователе. Ее отправляют на новое место работы в город Дивноморск и назначают начальником уголовного розыска. Мужской коллектив насторожено относится к новому руководству. Но благодаря своей логике Александра успешно раскрывает тяжкие преступления. Она быстро завоевывает авторитет среди новых коллег.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ищейка»

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