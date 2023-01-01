WinkСериалыИллюзия счастья1-й сезон
Иллюзия счастья (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Иллюзия счастья. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+
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Сюжет
Алена Кузнецова знает, что только в сказках прекрасный принц женится на Золушке, но, встретив своего «принца», Юру, не может устоять и влюбляется без памяти. После страстного романа Юра бросает несчастную девушку. Алена перестает верить в любовь и решает выйти замуж за хорошего человека, своего сокурсника по институту, в надежде полюбить его самого и его дочь, прикованную к инвалидному креслу. Спустя годы Алена понимает, что не может забыть свою первую любовь, и изменяет мужу с Юрой, рассчитывая, что все останется под покровом тайны. Однако все идет не так, как задумала героиня.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Алексей
Карелин
- МДАктриса
Марина
Денисова
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- АКАктриса
Агнета
Каминская
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- ОЛАктриса
Оксана
�Лесная
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- ВПСценарист
Валерия
Подорожнова
- ВШСценарист
Вера
Шер
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ВЗОператор
Виктор
Зубарев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко