WinkСериалыГероиня своего романа1-й сезон
Героиня своего романа (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
8.52008, Героиня своего романа. Сезон 1 2 серии
Мелодрама, Детектив12+
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О сериале
История начинается с того, что молодая девушка Катя устраивается няней в семью Максима Дремова – успешного бизнесмена, воспитывающего своего племянника Илью, оставшегося сиротой. Отношения внутри семьи не складываются – Максиму не удается найти общий язык с племянником, жена Максима Ирина проигрывает значительные суммы в казино, злоупотребляет алкоголем. К этому прибавляются неприятности, возникающие у Максима и его компаньона Олега в их общем бизнесе. После очередного скандала на даче Дремовых обнаруживают тело убитой Ирины, и все подозрения падают на Максима.
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