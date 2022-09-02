Героиня своего романа. Сезон 1
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Героиня своего романа
1-й сезон

Героиня своего романа (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

8.52008, Героиня своего романа. Сезон 1 2 серии
Мелодрама, Детектив12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История начинается с того, что молодая девушка Катя устраивается няней в семью Максима Дремова – успешного бизнесмена, воспитывающего своего племянника Илью, оставшегося сиротой. Отношения внутри семьи не складываются – Максиму не удается найти общий язык с племянником, жена Максима Ирина проигрывает значительные суммы в казино, злоупотребляет алкоголем. К этому прибавляются неприятности, возникающие у Максима и его компаньона Олега в их общем бизнесе. После очередного скандала на даче Дремовых обнаруживают тело убитой Ирины, и все подозрения падают на Максима.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

5.2 КиноПоиск