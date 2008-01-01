Героиня своего романа (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

История начинается с того, что молодая девушка Катя устраивается няней в семью Максима Дремова – успешного бизнесмена, воспитывающего своего племянника Илью, оставшегося сиротой. Отношения внутри семьи не складываются – Максиму не удается найти общий язык с племянником, жена Максима Ирина проигрывает значительные суммы в казино, злоупотребляет алкоголем. К этому прибавляются неприятности, возникающие у Максима и его компаньона Олега в их общем бизнесе. После очередного скандала на даче Дремовых обнаруживают тело убитой Ирины, и все подозрения падают на Максима.



