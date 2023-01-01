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Его развод — ее развод
1-й сезон

Его развод — ее развод (сериал, 1973) сезон 1 смотреть онлайн

7.51973, Divorce His - Divorce Hers 2 серии
Драмы, Мелодрамы18+

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1-й сезон

Сюжет

Семейная драма, в основе которой — реальные факты из жизни Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. Переживая не лучшие времена в семейной жизни, они решили запечатлеть все это на пленку и создать художественный фильм о разводе во всех его трагических деталях.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb