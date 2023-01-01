Часть 1
Wink
Сериалы
Его развод — ее развод
1-й сезон
Часть 1

Его развод — ее развод (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

7.51973, Divorce His - Divorce Hers
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Семейная драма, в основе которой — реальные факты из жизни Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. Переживая не лучшие времена в семейной жизни, они решили запечатлеть все это на пленку и создать художественный фильм о разводе во всех его трагических деталях.

Сериал Часть 1 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb