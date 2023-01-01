Его развод — ее развод (сериал, 1973) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
7.51973, Divorce His - Divorce Hers
Драмы, Мелодрамы18+
Сезоны и серии
Сюжет
Семейная драма, в основе которой — реальные факты из жизни Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. Переживая не лучшие времена в семейной жизни, они решили запечатлеть все это на пленку и создать художественный фильм о разводе во всех его трагических деталях.
Сериал Часть 1 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- УХРежиссёр
Уорис
Хуссейн
- РБАктёр
Ричард
Бёртон
- Актриса
Элизабет
Тейл�ор
- КНАктриса
Кэрри
Най
- БФАктёр
Бэрри
Фостер
- ГФАктёр
Габриэле
Ферцетти
- ДСАктриса
Даниэла
Сурина
- ТБАктёр
Томас
Бэптист
- РРАктёр
Рональд
Радд
- РУАктёр
Рудольф
Уолкер
- МКАктёр
Марк
Коллеано
- ДХСценарист
Джон
Хопкинс
- ГУПродюсер
Гарет
Уиган
- ПДПродюсер
Патрик
Дромгул
- ДХПродюсер
Джон
Хейман
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- ЭВОператор
Эрнст
Вильд