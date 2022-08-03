Часть 2
Его развод — ее развод
1-й сезон
Часть 2

Его развод — ее развод (сериал, 1973) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

7.71973, Divorce His - Divorce Hers
Драма, Мелодрама18+

1-й сезон

О сериале

Семейная драма, в основе которой — реальные факты из жизни Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. Переживая не лучшие времена в семейной жизни, они решили запечатлеть все это на пленку и создать художественный фильм о разводе во всех его трагических деталях.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb