Его развод — ее развод (сериал, 1973) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
7.71973, Divorce His - Divorce Hers
Драма, Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Семейная драма, в основе которой — реальные факты из жизни Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. Переживая не лучшие времена в семейной жизни, они решили запечатлеть все это на пленку и создать художественный фильм о разводе во всех его трагических деталях.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- УХРежиссёр
Уорис
Хуссейн
- РБАктёр
Ричард
Бёртон
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- КНАктриса
Кэрри
Най
- БФАктёр
Бэрри
Фостер
- ГФАктёр
Габриэле
Ферцетти
- ДСАктриса
Даниэла
Сурина
- ТБАктёр
Томас
Бэптист
- РРАктёр
Рональд
Радд
- РУАктёр
Рудольф
Уолкер
- МКАктёр
Марк
Коллеано
- ДХСценарист
Джон
Хопкинс
- ГУПродюсер
Гарет
Уиган
- ПДПродюсер
Патрик
Дромгул
- ДХПродюсер
Джон
Хейман
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- ЭВОператор
Эрнст
Вильд