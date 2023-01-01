Его развод — ее развод (сериал, 1973) смотреть онлайн

Сюжет

Семейная драма о разводе на основе фактов из жизни звездных супругов Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. Мини-сериал «Его развод — ее развод» 1973 года можно посмотреть в любое время на видеосервисе Wink. Это последний совместный проект известной голливудской пары.



Мартин и Джейн поженились восемнадцать лет назад. Их семейная жизнь полна как страсти и искренней любви, так и сильных переживаний и страданий. К сожалению, их брак не выдерживает испытания временем и разными трудностями, и супруги оказываются на грани развода. В первой серии нам показывают события с точки зрения мужа, во второй — с точки зрения жены.



Почему любящие люди начинают причинять друг другу боль, и насколько болезненным может быть развод? Смотрите мини-сериал «Его развод — ее развод» — фильм, описывающий развод во всех печальных подробностях. Проект доступен в хорошем качестве на Wink.



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