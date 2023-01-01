Его развод — ее развод (сериал, 1973) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Семейная драма о разводе на основе фактов из жизни звездных супругов Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона. Мини-сериал «Его развод — ее развод» 1973 года можно посмотреть в любое время на видеосервисе Wink. Это последний совместный проект известной голливудской пары.
Мартин и Джейн поженились восемнадцать лет назад. Их семейная жизнь полна как страсти и искренней любви, так и сильных переживаний и страданий. К сожалению, их брак не выдерживает испытания временем и разными трудностями, и супруги оказываются на грани развода. В первой серии нам показывают события с точки зрения мужа, во второй — с точки зрения жены.
Почему любящие люди начинают причинять друг другу боль, и насколько болезненным может быть развод? Смотрите мини-сериал «Его развод — ее развод» — фильм, описывающий развод во всех печальных подробностях. Проект доступен в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
- УХРежиссёр
Уорис
Хуссейн
- РБАктёр
Ричард
Бёртон
- Актриса
Элизабет
Тейлор
- КНАктриса
Кэрри
Най
- БФАктёр
Бэрри
Фостер
- ГФАктёр
Габриэле
Ферцетти
- ДСАктриса
Даниэла
Сурина
- ТБАктёр
Томас
Бэптист
- РРАктёр
Рональд
Радд
- РУАктёр
Рудольф
Уолкер
- МКАктёр
Марк
Коллеано
- ДХСценарист
Джон
Хопкинс
- ГУПродюсер
Гарет
Уиган
- ПДПродюсер
Патрик
Дромгул
- ДХПродюсер
Джон
Хейман
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- ЭВОператор
Эрнст
Вильд