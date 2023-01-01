Друзья по кухне. Сезон 1
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1-й сезон

Друзья по кухне (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Друзья по кухне. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу0+

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1-й сезон

Сюжет

Повар и ведущий Денис Крупеня, анализируя поведение людей в кафе или ресторане, определяет, к какому социальному типу относится тот или иной гость и приглашает его на кухню, чтобы вместе приготовить обед.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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