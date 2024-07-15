Друзья по кухне. Сезон 1. Серия 7
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Друзья по кухне
1-й сезон
7-я серия

Друзья по кухне (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.12013, Друзья по кухне. Сезон 1. Серия 7
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Повар и ведущий Денис Крупеня, анализируя поведение людей в кафе или ресторане, определяет, к какому социальному типу относится тот или иной гость и приглашает его на кухню, чтобы вместе приготовить обед.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
24 мин / 00:24

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