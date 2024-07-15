WinkСериалыДрузья по кухне1-й сезон7-я серия
Друзья по кухне (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.12013, Друзья по кухне. Сезон 1. Серия 7
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Сезоны и серии
- 18+24 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+25 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Друзья по кухне
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Повар и ведущий Денис Крупеня, анализируя поведение людей в кафе или ресторане, определяет, к какому социальному типу относится тот или иной гость и приглашает его на кухню, чтобы вместе приготовить обед.