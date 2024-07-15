Друзья по кухне (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Друзья по кухне. Сезон 1. Серия 6
Друзья по кухне (сериал, 2013) сезон 1 серия 6

2013, Друзья по кухне. Сезон 1. Серия 6
Повар и ведущий Денис Крупеня, анализируя поведение людей в кафе или ресторане, определяет, к какому социальному типу относится тот или иной гость и приглашает его на кухню, чтобы вместе приготовить обед.

Россия
ТВ-шоу
SD
23 мин / 00:23

