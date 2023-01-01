Друзья по кухне
Wink
Сериалы
Друзья по кухне

Друзья по кухне (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Друзья по кухне 1 сезон
ТВ-шоу0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Повар и ведущий Денис Крупеня, анализируя поведение людей в кафе или ресторане, определяет, к какому социальному типу относится тот или иной гость и приглашает его на кухню, чтобы вместе приготовить обед.

Все сезоны сериала Друзья по кухне смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг