Друзья по кухне (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Повар и ведущий Денис Крупеня, анализируя поведение людей в кафе или ресторане, определяет, к какому социальному типу относится тот или иной гость и приглашает его на кухню, чтобы вместе приготовить обед.



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