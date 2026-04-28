Дорохедоро (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+25 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 1
- 18+25 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 2
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 3
- 18+22 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 4
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 5
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 6
- 18+26 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 7
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 8
- 18+26 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 9
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 10
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 2 Серия 11
О сериале
Долгожданное возвращение драйвового темного фэнтези от студии MAPPA: новая глава брутальных приключений парня с головой ящерицы и его боевой подруги, которые вступают в масштабную схватку с колдунами. Смотрите 2 сезон аниме «Дорохедоро» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Во втором сезоне ставки растут: тайна загадочного мага, стершего память Каймана, становится еще ближе к раскрытию. Но верховный колдун Эн, одержимый грибами, и его могущественная «Семья» делают все, чтобы уничтожить главного героя. Напряжение достигает предела, когда на сцену выходит жестокая банда «Крестоглазых», люто ненавидящая магов. Вас ждет захватывающий коктейль из еще более ожесточенных боев, фирменного черного юмора, неожиданных поворотов и, конечно, горячих гёдза!
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Рейтинг
- ЮХРежиссёр
Юитиро
Хаяси
- ВТАктёр
Ватару
Такаги
- РКАктриса
Рэина
Кондо
- КХАктёр
Кэнъю
Хориути
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- ЮКАктриса
Ю
Кобаяси
- ХЭАктёр
Хисао
Эгава
- ХГАктёр
Ходзуми
Года
- МИАктёр
Мицухиро
Итики
- КТАктёр
Кэнго
Таканаси
- МТАктриса
Мию
Томита
- МУАктриса
Маю
Удоно
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- АКАктёр
Анри
Кацу
- ТИАктёр
Тэцу
Инада
- КХСценарист
Кю
Хаясида
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ХАПродюсер
Хироюки
Аои
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- СКХудожник
Синдзи
Кимура
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- ПХОператор
Пак
Хё-гю
- RКомпозитор
R.O.N.