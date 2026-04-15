Дорохедоро (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 9
- 18+21 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 11
- 18+22 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Брутальная история о здоровяке с головой рептилии, который уничтожает магов в мрачном гетто, пытаясь снять проклятие. Не пропустите драйвовое темное фэнтези от студии, подарившей нам «Магическую битву» и «Атаку титанов»: начинайте смотреть 1 сезон аниме «Дорохедоро» в подписке Amediateka на Wink!
В первом сезоне вы попадаете в Дыру — грязный мегаполис, который чародеи из иного измерения используют как полигон для жестоких опытов над людьми. Именно здесь обитает наш герой, Кайман. Он обожает жареные пельмени гёдза, страдает от тотальной амнезии и скрывает внутри своей зубастой крокодильей пасти еще одного человека. Вместе с владелицей местного ресторанчика, очаровательной и смертоносной Никайдо, Кайман объявляет охоту на колдунов. Его метод прост: он засовывает голову мага себе в рот, чтобы таинственный «внутренний житель» вынес вердикт — тот ли это мерзавец, что его проклял или нет.
Готовы с головой нырнуть в этот стильный и чарующий хаос? Тогда бегом смотреть онлайн аниме «Дорохедоро» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
- ЮХРежиссёр
Юитиро
Хаяси
- ВТАктёр
Ватару
Такаги
- РКАктриса
Рэина
Кондо
- КХАктёр
Кэнъю
Хориути
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- ЮКАктриса
Ю
Кобаяси
- ХЭАктёр
Хисао
Эгава
- ХГАктёр
Ходзуми
Года
- МИАктёр
Мицухиро
Итики
- КТАктёр
Кэнго
Таканаси
- МТАктриса
Мию
Томита
- МУАктриса
Маю
Удоно
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- АКАктёр
Анри
Кацу
- ТИАктёр
Тэцу
Инада
- КХСценарист
Кю
Хаясида
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ХАПродюсер
Хироюки
Аои
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- СКХудожник
Синдзи
Кимура
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- ПХОператор
Пак
Хё-гю
- RКомпозитор
R.O.N.