Дорохедоро (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Брутальная история о здоровяке с головой рептилии, который уничтожает магов в мрачном гетто, пытаясь снять проклятие. Не пропустите драйвовое темное фэнтези от студии, подарившей нам «Магическую битву» и «Атаку титанов»: начинайте смотреть 1 сезон аниме «Дорохедоро» в подписке Amediateka на Wink!



В первом сезоне вы попадаете в Дыру — грязный мегаполис, который чародеи из иного измерения используют как полигон для жестоких опытов над людьми. Именно здесь обитает наш герой, Кайман. Он обожает жареные пельмени гёдза, страдает от тотальной амнезии и скрывает внутри своей зубастой крокодильей пасти еще одного человека. Вместе с владелицей местного ресторанчика, очаровательной и смертоносной Никайдо, Кайман объявляет охоту на колдунов. Его метод прост: он засовывает голову мага себе в рот, чтобы таинственный «внутренний житель» вынес вердикт — тот ли это мерзавец, что его проклял или нет.



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