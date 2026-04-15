Дорохедоро. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Дорохедоро
1-й сезон
8-я серия
9.32020, Dorohedoro
Аниме, Боевик18+
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Дорохедоро (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Человек с головой рептилии разыскивает мага, из-за которого потерял память. «Дорохедоро» — знаменитое аниме, объединившее в себе фантастику, фэнтези и мастерство студии MAPPA.

Мир разделился на несколько измерений. В одном, прозванном Дырой, живут обычные люди, вынужденные мириться с бедностью, загрязнением и немотивированным насилием. В другом поселились маги — могущественные порождения старейшего дьявола по имени Тидарума. Маги держат людей в страхе, а те не могут им ничего противопоставить. Но среди обитателей Дыры появляется Кайман — загадочный человек с головой рептилии и иммунитетом к магии, который ничего не помнит о своем прошлом. Он знает лишь то, что в его состоянии виноват некий маг, и в компании верной подруги Никайдо ведет охоту на врагов из иного измерения.

Чтобы присоединиться к их приключениям, смотрите аниме «Дорохедоро» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Фэнтези, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорохедоро»