Дорохедоро (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 1
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 5
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 9
- 18+21 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 10
- 18+23 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 11
- 18+22 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Дорохедоро
Сезон 1 Серия 13
О сериале
Человек с головой рептилии разыскивает мага, из-за которого потерял память. «Дорохедоро» — знаменитое аниме, объединившее в себе фантастику, фэнтези и мастерство студии MAPPA.
Мир разделился на несколько измерений. В одном, прозванном Дырой, живут обычные люди, вынужденные мириться с бедностью, загрязнением и немотивированным насилием. В другом поселились маги — могущественные порождения старейшего дьявола по имени Тидарума. Маги держат людей в страхе, а те не могут им ничего противопоставить. Но среди обитателей Дыры появляется Кайман — загадочный человек с головой рептилии и иммунитетом к магии, который ничего не помнит о своем прошлом. Он знает лишь то, что в его состоянии виноват некий маг, и в компании верной подруги Никайдо ведет охоту на врагов из иного измерения.
Чтобы присоединиться к их приключениям, смотрите аниме «Дорохедоро» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ЮХРежиссёр
Юитиро
Хаяси
- ВТАктёр
Ватару
Такаги
- РКАктриса
Рэина
Кондо
- КХАктёр
Кэнъю
Хориути
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- ЮКАктриса
Ю
Кобаяси
- ХЭАктёр
Хисао
Эгава
- ХГАктёр
Ходзуми
Года
- МИАктёр
Мицухиро
Итики
- КТАктёр
Кэнго
Таканаси
- МТАктриса
Мию
Томита
- МУАктриса
Маю
Удоно
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- АКАктёр
Анри
Кацу
- ТИАктёр
Тэцу
Инада
- КХСценарист
Кю
Хаясида
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- ХАПродюсер
Хироюки
Аои
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- СКХудожник
Синдзи
Кимура
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- ПХОператор
Пак
Хё-гю
- RКомпозитор
R.O.N.