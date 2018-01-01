WinkСериалыДорохедороАктёры и съёмочная группа сериала «Дорохедоро»
Актёры и съёмочная группа сериала «Дорохедоро»
Режиссёры
Актёры
Ватару ТакагиWataru Takagi
АктёрCaiman
Рэина КондоReina Kondou
АктрисаNikaido
Кэнъю ХориутиKenyu Horiuchi
АктёрEn
Ёсимаса ХосояYoshimasa Hosoya
АктёрShin
Ю КобаясиYu Kobayashi
АктрисаNoi
Хисао ЭгаваHisao Egawa
АктёрVaux
Ходзуми ГодаHozumi Goda
АктёрAsu
Мицухиро ИтикиMitsuhiro Ichiki
АктёрKasukabe
Кэнго ТаканасиKengo Takanashi
АктёрFujita
Мию ТомитаMiyu Tomita
АктрисаEbisu
Маю УдоноMayu Udono
АктрисаKikurage
Рёхэй КимураRyohei Kimura
АктёрJohnson
Анри КацуAnri Katsu
АктёрChouta
Тэцу ИнадаTetsu Inada
АктёрTanba