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Дорохедоро
Актёры и съёмочная группа сериала «Дорохедоро»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорохедоро»

Режиссёры

Юитиро Хаяси

Юитиро Хаяси

Yuichiro Hayashi
Режиссёр

Актёры

Ватару Такаги

Ватару Такаги

Wataru Takagi
АктёрCaiman
Рэина Кондо

Рэина Кондо

Reina Kondou
АктрисаNikaido
Кэнъю Хориути

Кэнъю Хориути

Kenyu Horiuchi
АктёрEn
Ёсимаса Хосоя

Ёсимаса Хосоя

Yoshimasa Hosoya
АктёрShin
Ю Кобаяси

Ю Кобаяси

Yu Kobayashi
АктрисаNoi
Хисао Эгава

Хисао Эгава

Hisao Egawa
АктёрVaux
Ходзуми Года

Ходзуми Года

Hozumi Goda
АктёрAsu
Мицухиро Итики

Мицухиро Итики

Mitsuhiro Ichiki
АктёрKasukabe
Кэнго Таканаси

Кэнго Таканаси

Kengo Takanashi
АктёрFujita
Мию Томита

Мию Томита

Miyu Tomita
АктрисаEbisu
Маю Удоно

Маю Удоно

Mayu Udono
АктрисаKikurage
Рёхэй Кимура

Рёхэй Кимура

Ryohei Kimura
АктёрJohnson
Анри Кацу

Анри Кацу

Anri Katsu
АктёрChouta
Тэцу Инада

Тэцу Инада

Tetsu Inada
АктёрTanba

Сценаристы

Кю Хаясида

Кю Хаясида

Q Hayashida
Сценарист
Хироси Сэко

Хироси Сэко

Hiroshi Seko
Сценарист

Продюсеры

Хироюки Аои

Хироюки Аои

Hiroyuki Aoi
Продюсер
Хиро Маруяма

Хиро Маруяма

Hiro Maruyama
Продюсер

Художники

Синдзи Кимура

Синдзи Кимура

Shinji Kimura
Художник

Монтажёры

Масато Ёситакэ

Масато Ёситакэ

Masato Yoshitake
Монтажёр

Операторы

Пак Хё-гю

Пак Хё-гю

Park Hyo-gyoo
Оператор

Композиторы

R.O.N.

R.O.N.

Композитор