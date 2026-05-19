Долгожданное возвращение драйвового темного фэнтези от студии MAPPA: новая глава брутальных приключений парня с головой ящерицы и его боевой подруги, которые вступают в масштабную схватку с колдунами. Смотрите 2 сезон аниме «Дорохедоро» в подписке Amediateka на сервисе Wink!



Во втором сезоне ставки растут: тайна загадочного мага, стершего память Каймана, становится еще ближе к раскрытию. Но верховный колдун Эн, одержимый грибами, и его могущественная «Семья» делают все, чтобы уничтожить главного героя. Напряжение достигает предела, когда на сцену выходит жестокая банда «Крестоглазых», люто ненавидящая магов. Вас ждет захватывающий коктейль из еще более ожесточенных боев, фирменного черного юмора, неожиданных поворотов и, конечно, горячих гёдза!



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