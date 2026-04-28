Человек с головой рептилии разыскивает мага, из-за которого потерял память. «Дорохедоро» — знаменитое аниме, объединившее в себе фантастику, фэнтези и мастерство студии MAPPA.



Мир разделился на несколько измерений. В одном, прозванном Дырой, живут обычные люди, вынужденные мириться с бедностью, загрязнением и немотивированным насилием. В другом поселились маги — могущественные порождения старейшего дьявола по имени Тидарума. Маги держат людей в страхе, а те не могут им ничего противопоставить. Но среди обитателей Дыры появляется Кайман — загадочный человек с головой рептилии и иммунитетом к магии, который ничего не помнит о своем прошлом. Он знает лишь то, что в его состоянии виноват некий маг, и в компании верной подруги Никайдо ведет охоту на врагов из иного измерения.



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