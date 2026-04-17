Дорогой сердца (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Спасаясь от гнева гражданского мужа, популярная певица прячется в жилище лесной травницы. Мелодрама «Дорогой сердца» — сериал о том, как бывает важно встретиться с прошлым лицом к лицу.



Несмотря на славу и успех, певица Дарья понимает, что с шоу-бизнесом пора заканчивать: выступления перестали приносить счастье, а отношения с продюсером и гражданским мужем Геннадием зашли в тупик и превратились в череду изнурительных ссор. Когда очередной конфликт заканчивается особенно трагично, Дарья берет маленького сына и бежит из столицы. Убежище она находит где-то под Тверью, поселившись у доброй травницы по имени Василиса. Тем не менее Геннадий так просто не сдастся и рано или поздно вновь ее найдет.



Найдет ли Дарья силы дать ему отпор, вы узнаете, когда будете смотреть «Дорогой сердца» (2026) на Wink.

