Дорогой сердца. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Дорогой сердца
1-й сезон
4-я серия
9.22026, Дорогой сердца. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама16+
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Дорогой сердца (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Спасаясь от гнева гражданского мужа, популярная певица прячется в жилище лесной травницы. Мелодрама «Дорогой сердца» — сериал о том, как бывает важно встретиться с прошлым лицом к лицу.

Несмотря на славу и успех, певица Дарья понимает, что с шоу-бизнесом пора заканчивать: выступления перестали приносить счастье, а отношения с продюсером и гражданским мужем Геннадием зашли в тупик и превратились в череду изнурительных ссор. Когда очередной конфликт заканчивается особенно трагично, Дарья берет маленького сына и бежит из столицы. Убежище она находит где-то под Тверью, поселившись у доброй травницы по имени Василиса. Тем не менее Геннадий так просто не сдастся и рано или поздно вновь ее найдет.

Найдет ли Дарья силы дать ему отпор, вы узнаете, когда будете смотреть «Дорогой сердца» (2026) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой сердца»