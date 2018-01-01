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Сериалы
Дорогой сердца
Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой сердца»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой сердца»

Режиссёры

Юрий Лейзеров

Юрий Лейзеров

Режиссёр

Актёры

Анастасия Крылова

Анастасия Крылова

АктрисаДарья
Антон Денисенко

Антон Денисенко

АктёрПодхватилин
Ян Ильвес

Ян Ильвес

АктёрПавел
Алиса Авчинник

Алиса Авчинник

АктрисаСвета

Сценаристы

Ольга Гурова

Ольга Гурова

Сценарист
Елена Котунова

Елена Котунова

Сценарист
Ольга Володина

Ольга Володина

Сценарист
Елена Афанасьева

Елена Афанасьева

Сценарист

Продюсеры

Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер
Елена Афанасьева

Елена Афанасьева

Продюсер
Елена Котунова

Елена Котунова

Продюсер
Ольга Володина

Ольга Володина

Продюсер
Михаил Володин

Михаил Володин

Продюсер
Евгений Лысенков

Евгений Лысенков

Продюсер

Художники

Александр Каменец

Александр Каменец

Художник

Операторы

Александр Смоляк

Александр Смоляк

Оператор