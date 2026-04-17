Дорогой сердца (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+50 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+47 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 3
- 16+49 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 4
- 16+47 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 5
- 16+47 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 7
- 16+52 мин
Дорогой сердца
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Спасаясь от гнева гражданского мужа, популярная певица прячется в жилище лесной травницы. Мелодрама «Дорогой сердца» — сериал о том, как бывает важно встретиться с прошлым лицом к лицу.
Несмотря на славу и успех, певица Дарья понимает, что с шоу-бизнесом пора заканчивать: выступления перестали приносить счастье, а отношения с продюсером и гражданским мужем Геннадием зашли в тупик и превратились в череду изнурительных ссор. Когда очередной конфликт заканчивается особенно трагично, Дарья берет маленького сына и бежит из столицы. Убежище она находит где-то под Тверью, поселившись у доброй травницы по имени Василиса. Тем не менее Геннадий так просто не сдастся и рано или поздно вновь ее найдет.
Найдет ли Дарья силы дать ему отпор, вы узнаете, когда будете смотреть «Дорогой сердца» (2026) на Wink.
Рейтинг
- ЮЛРежиссёр
Юрий
Лейзеров
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Антон
Денисенко
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- АААктриса
Алиса
Авчинник
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ЕКСценарист
Елена
Котунова
- ОВСценарист
Ольга
Володина
- ЕАСценарист
Елена
Афанасьева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЕАПродюсер
Елена
Афанасьева
- ЕКПродюсер
Елена
Котунова
- ОВПродюсер
Ольга
Володина
- МВПродюсер
Михаил
Володин
- ЕЛПродюсер
Евгений
Лысенков
- АКХудожник
Александр
Каменец
- АСОператор
Александр
Смоляк