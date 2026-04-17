Дорогой сердца. Сезон 1. Серия 1
Wink
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Дорогой сердца
1-й сезон
1-я серия
9.22026, Дорогой сердца. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама16+

Дорогой сердца (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон

О сериале

Спасаясь от гнева гражданского мужа, популярная певица прячется в жилище лесной травницы. Мелодрама «Дорогой сердца» — сериал о том, как бывает важно встретиться с прошлым лицом к лицу.

Несмотря на славу и успех, певица Дарья понимает, что с шоу-бизнесом пора заканчивать: выступления перестали приносить счастье, а отношения с продюсером и гражданским мужем Геннадием зашли в тупик и превратились в череду изнурительных ссор. Когда очередной конфликт заканчивается особенно трагично, Дарья берет маленького сына и бежит из столицы. Убежище она находит где-то под Тверью, поселившись у доброй травницы по имени Василиса. Тем не менее Геннадий так просто не сдастся и рано или поздно вновь ее найдет.

Найдет ли Дарья силы дать ему отпор, вы узнаете, когда будете смотреть «Дорогой сердца» (2026) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дорогой сердца»