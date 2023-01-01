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Дом, который построили Драконы
1-й сезон

Дом, который построили Драконы (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.92022, The House That Dragons Built 10 серий
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

О создании сериала «Дом Дракона». Фанаты вселенной Джорджа Р. Р. Мартина увидят, что происходит за кадром, как творится новая легенда и сколько труда съемочная группа вкладывает в это зрелище. Предлагается глубокий взгляд на каждый аспект шоу, начиная от костюмов и заканчивая проработкой характеров персонажей. Смотрите сериал «Дом, который построили Драконы» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb