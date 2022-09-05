Документальный сериал для фанатов «Дома Дракона» и «Игры престолов» - узнайте, как снимали самые сложные сцены из свежего хита HBO.



Актеры и съемочная группа фэнтези-эпика «Дом Дракона» рассказывают о производстве приквела «Игры престолов». Масштабные декорации, позволившие вновь показать мир Вестероса, современная компьютерная графика, благодаря которой на экране оживают те самые драконы, и прочие секреты производства многомиллионного сериала для HBO – в проекте о создании новой экранизации книг Джорджа Р. Р. Мартина.



Сериал «Дом, который построили Драконы» станет отличным дополнением к «Дому Дракона» на Wink.



