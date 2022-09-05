Дом, который построили Драконы. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Дом, который построили Драконы
1-й сезон
2-я серия
8.92022, The House That Dragons Built
Документальный18+
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Дом, который построили Драконы (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный сериал для фанатов «Дома Дракона» и «Игры престолов» - узнайте, как снимали самые сложные сцены из свежего хита HBO.

Актеры и съемочная группа фэнтези-эпика «Дом Дракона» рассказывают о производстве приквела «Игры престолов». Масштабные декорации, позволившие вновь показать мир Вестероса, современная компьютерная графика, благодаря которой на экране оживают те самые драконы, и прочие секреты производства многомиллионного сериала для HBO – в проекте о создании новой экранизации книг Джорджа Р. Р. Мартина.

Сериал «Дом, который построили Драконы» станет отличным дополнением к «Дому Дракона» на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.1 IMDb