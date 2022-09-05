8.92022, The House That Dragons Built
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом, который построили Драконы (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 1
- 18+26 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 5
- 18+26 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 7
- 18+23 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 9
- 18+23 мин
Дом, который построили Драконы
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Документальный сериал для фанатов «Дома Дракона» и «Игры престолов» - узнайте, как снимали самые сложные сцены из свежего хита HBO.
Актеры и съемочная группа фэнтези-эпика «Дом Дракона» рассказывают о производстве приквела «Игры престолов». Масштабные декорации, позволившие вновь показать мир Вестероса, современная компьютерная графика, благодаря которой на экране оживают те самые драконы, и прочие секреты производства многомиллионного сериала для HBO – в проекте о создании новой экранизации книг Джорджа Р. Р. Мартина.
Сериал «Дом, который построили Драконы» станет отличным дополнением к «Дому Дракона» на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.1 IMDb