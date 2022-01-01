Дом, который построили Драконы. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Дом, который построили Драконы
1-й сезон
3-я серия
8.92022, The House That Dragons Built
Документальные18+
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Дом, который построили Драконы (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

О создании сериала «Дом Дракона». Фанаты вселенной Джорджа Р. Р. Мартина увидят, что происходит за кадром, как творится новая легенда и сколько труда съемочная группа вкладывает в это зрелище. Предлагается глубокий взгляд на каждый аспект шоу, начиная от костюмов и заканчивая проработкой характеров персонажей.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.3 IMDb